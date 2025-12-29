Petro anunció cambios en cúpula del ejército para 2026

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este sábado una remodelación de la cúpula del ejército colombiano para hacer “frente a los desafíos del 2026”, que se ha traducido por el momento en la sustitución de hasta ocho comandantes y segundos comandantes de las fuerzas militares del país. “La prioridad será la seguridad y la democracia”, aseveró el mandatario con la vista puesta en el nuevo año y tras agradecer a los comandantes salientes su trabajo durante su estancia en el cargo.

“Esto ha contribuido en que avancemos en la transformación del territorio hacia la legalidad y liberemos a nuestros campesinos de la esclavitud del narcotráfico”, celebró en una publicación en su cuenta en la red social X, convencido de que “con la nueva cúpula (avanzarán) de la mano de todo el pueblo, para proteger la vida y alcanzar la paz”. Entre los hitos alcanzados por los hasta ahora integrantes de la cúpula militar colombiana, Petro destacó especialmente “el récord histórico en incautación de cocaína” logrado este 2025, “la neutralización de más de cuatro mil 400 integrantes de los más peligrosos carteles del narcotráfico” y “el incremento de los efectivos de la fuerza pública” en un 6 por ciento frente a la disminución vivida con los gobiernos de Iván Duque (-11 por ciento) y Juan Manuel Santos (-4 por ciento).

Por su parte, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, expresó “un reconocimiento sincero y respetuoso” a la labor desempeñada por los hasta ahora comandantes, ensalzando la “legalidad” de sus actuaciones y los “impactos históricos” logrados “contra las economías criminales y los grupos armados más peligrosos” del país.