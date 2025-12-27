Detuvieron en Paraguay a un aliado de Bolsonaro

Un exjefe policial de Brasil, que cumplía prisión domiciliaria por participar en el intento de golpe de Estado encabezado por el expresidente Jair Bolsonaro, fue arrestado en Paraguay. Según se confirmó, se trata de Silvinei Vasques, quién fue condenado a 24 años y seis meses de prisión el pasado 16 de este mes por el intento de golpe de Estado después de que el presidente Lula da Silva venciera a Bolsonaro en las elecciones de octubre de 2022. Reportes de la prensa brasileña indicaron que Vasques, de 50 años, rompió la tobillera electrónica que usaba durante su prisión domiciliaria en el estado de Santa Catarina, al sur, y cruzó en auto la frontera con Paraguay. Vale recordar, que se encontraba preso desde 2023.

La Policía Nacional y la Dirección Nacional de Migraciones de Paraguay confirmaron la detención en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, que sirve a Asunción. En un comunicado, el cuerpo policial indicó que actuó “a raíz de una alerta” emitida por la delegación en el país del Comando Tripartito, que conforman las autoridades migratorias de Paraguay, Argentina y Brasil. A su vez, en otro comunicado, la Dirección Nacional de Migraciones detalló que Vasques ingresó a Paraguay “de forma irregular evadiendo la justicia de su país”, donde pretendía “burlar los controles migratorios” para huir hacia El Salvador “suplantando la identidad de un ciudadano paraguayo”.

Su captura fue posible gracias a la alerta que emitieron las autoridades brasileñas a los países vecinos, en el momento en que el exdirector policial rompió la tobillera electrónica que monitoreaba sus movimientos. Es valioso mencionar, que además del exdirector policial, el alto tribunal ha condenado a una treintena de acusados por la trama golpista, entre ellos varios exministros y antiguos jefes de las Fuerzas Armadas, contra los que ha dictado penas de entre uno y 27 años de cárcel. La más alta fue precisamente para el exmandatario Bolsonaro, a quien la corte consideró como “líder” de ese complot, que comenzó incluso antes de las elecciones de 2022.