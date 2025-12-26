Elecciones en Honduras: avalan el triunfo de Asfura

Luego de varias semanas de indecisión, tensiones y conflictos sociales y políticos, finalmente Honduras tiene nuevo presidente tras las elecciones del pasado 30 de noviembre. Nasry Asfura, conservador y exalcalde de Tegucigalpa, resultó vencedor oficialmente en los comicios, convirtiéndose en el nuevo mandatario que tendrá el país del Caribe.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó su victoria con el 40,26% de los votos, superando ligeramente al candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, quien obtuvo el 39,54% de los sufragios. Con 67 años se convierte en el hombre de mayor edad en gobernar Honduras. Para esta elección contó además con el fuerte apoyo del presidente estadounidense, Donald Trump. El propio Trump advirtió, incluso, que no trabajaría ni con Salvador Nasralla ni con Rixi Moncada y amenazó con recortar la ayuda a Honduras si no ganaba su favorito. Basándose en lo que fue su campaña, empleo y seguridad son los dos principales focos de Nasry Asfura. Su plan “Juntos vamos a estar bien 2026 -2030” se centra principalmente en la creación de puestos de trabajo y su estrategia de seguridad ciudadana se centra en el denominado “Plan vivir y trabajar sin miedo”.

Si bien hace menos de una semana inició el escrutinio especial, el proceso ha estado plagado de incertidumbre desde que cerraron las urnas. Los comicios, que tuvieron lugar el pasado 30 de noviembre, mostraron desde entonces un procedimiento del conteo de los votos con interrupciones ante “fallas técnicas”, según indicó el CNE. Tras darse a conocer los resultados, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, dijo que no estará en el poder “ni un día más, ni un día menos”, de los cuatro años de su mandato que se cumplirán el 27 de enero próximo. “Estaré informando en los próximos días sobre el cierre del año 2025 y la transición del gobierno. Reitero que estaré en este cargo de Presidenta de la República, como lo manda la Constitución, hasta el 27 de enero de 2026, ni un día más, ni un día menos”, sostuvo la mandataria, que luego agregó: “Que no nos falte nunca la fe en nosotros mismos, porque estoy convencida que mientras un compatriota nuestro siga lustrándole las botas a los extranjeros y considerando las remesas como una dádiva del imperio, nunca seremos independientes”.