Murió a los 18 años Isabelle Marciniak, joven promesa de la gimnasia rítmica brasileña





La gimnasia rítmica de Brasil atraviesa horas de profundo dolor tras la muerte de Isabelle Marciniak, una de sus jóvenes figuras más prometedoras. La gimnasta falleció este miércoles a los 18 años a causa de la enfermedad de Hodgkin, un tipo de cáncer que afecta al sistema linfático.

El fallecimiento fue confirmado por la Federación Paranaense de Gimnasia, que destacó la trayectoria y el legado deportivo de Marciniak, pese a su corta edad. Isabelle fue campeona brasileña juvenil de gimnasia rítmica en 2021 y era considerada una de las grandes esperanzas de la disciplina a nivel nacional.

A lo largo de su carrera, Marciniak representó al Clube Agir, institución en la que dejó una huella imborrable. “Isabelle formó parte de la historia del Clube Agir, donde logró importantes victorias y brilló en los Campeonatos Estatales de Paraná y Brasil”, expresó la federación en un comunicado oficial.

Entre sus logros más recientes se destacó el título obtenido en 2023 como campeona con el trío adulto del Clube Agir, un reconocimiento que, según remarcaron desde el organismo, fue fruto de su compromiso, talento y fuerte espíritu de equipo.

La muerte de Isabelle Marciniak generó una profunda conmoción en el ambiente deportivo, donde entrenadores, compañeras y dirigentes la despidieron con mensajes de afecto y reconocimiento, resaltando no solo sus condiciones como atleta, sino también su calidad humana.