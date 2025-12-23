Muere por un atentado un general ruso

El Comité de Instrucción de Rusia informó en las últimas horas que el teniente general Fanil Sarvarov, jefe de la Dirección de Entrenamiento Operativo del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas, murió luego de que estallara una bomba en su vehículo. Desde Rusia indicaron rápidamente que el atentado fue llevado adelante por la inteligencia de Ucrania. Vale recordar, que ambos territorios se encuentran en un conflicto bélico desde hace ya casi cuatro años. La explosión tuvo lugar en un garaje a 150 metros de la casa donde vivía el general, que combatió en Chechenia y en Siria, entre otros conflictos.

El alto mando militar del país que hace cerca de cuatro años mantiene la invasión a Ucrania murió a causa de sus heridas, confirmó Svetlana Petrenko, portavoz del Comité de Investigación de Rusia, la principal agencia de investigación criminal del país. “Los investigadores están siguiendo numerosas líneas de investigación sobre el asesinato. Una de ellas es que el crimen fue orquestado por los servicios de inteligencia ucranianos”, sostuvo Petrenko. Petrenko agregó que los investigadores se encuentran reuniendo pruebas forenses, interrogando a testigos y revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad para establecer la posible autoría del atentado. “Se están examinando diversas versiones sobre el asesinato, una de las cuales implica el posible papel de los servicios de inteligencia ucranianos en la organización del crimen”, sumó.

No es el primer atentado de este tipo, ya que desde el inicio de la guerra una serie de figuras militares rusas y destacados partidarios rusos han sido asesinados. De hecho, la inteligencia militar de Kiev se ha adjudicado varios de esos ataques. Entre los muertos en atentados previos con coche bomba en suelo ruso se encuentran un alto cargo del Estado Mayor, el jefe de las Tropas de Protección Nuclear, Biológica y Química de Rusia y la hija de una destacada figura nacionalista rusa.