Atentado en Sudáfrica dejó nueve muertos

Un tiroteo en un bar de Bekkersdal, al suroeste de Johannesburgo, dejó al menos nueve muertos y diez heridos. Unos 12 sospechosos, según las autoridades, fueron los que abrieron fuego. El suceso se desató poco después de la medianoche, hora local, en una zona de minería de oro. Los sospechosos abrieron fuego contra los clientes del establecimiento y continuaron disparando al azar mientras huían de la escena, dijo la Policía, agregando que el motivo del tiroteo se determinaría mediante una investigación.

“Algunas víctimas fueron baleadas al azar en las calles por hombres armados desconocidos”, comentó la Policía sobre el incidente. Fred Kekana, comisionado provincial interino de Gauteng, dijo que los hombres armados, algunos de los cuales llevaban pasamontañas, tenían un rifle AK-47 y varias pistolas de nueve milímetros. Por lo pronto, se confirmó que una vez sucedido el hecho, rápidamente los heridos fueron trasladados a centros médicos para recibir tratamiento.

En los últimos años se han producido varios tiroteos masivos en bares, incluido uno llevado a cabo por múltiples sospechosos en un bar sin licencia cerca de la capital sudafricana, que dejó al menos 12 personas muertas y 13 heridas a principios de este mes. En 2022, otro tiroteo dejó 16 fallecidos en el municipio de Soweto, en Johannesburgo, y ese mismo día cuatro personas murieron en un tiroteo masivo en un bar de otra provincia.

Según datos brindados por organizaciones internacionales, Sudáfrica tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo a pesar de ser la principal economía de África, con casi 26.000 homicidios el año pasado. Las armas de fuego son, con diferencia, la principal causa de muerte por homicidio. Si bien este país de 62 millones de habitantes cuenta con leyes de control de armas relativamente estrictas, las autoridades afirman que muchos asesinatos se cometen con armas de fuego ilegales.