Lula: “Una intervención armada en Venezuela sería una catástrofe humanitaria”

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió que una intervención armada en Venezuela por parte de EE. UU. sería “una catástrofe humanitaria”, durante un discurso de apertura de la cumbre del Mercosur este sábado.

“Las verdaderas amenazas a nuestra soberanía hoy se presentan en forma de guerra, fuerzas antidemocráticas y crimen organizado. Más de cuatro décadas después de la Guerra de las Malvinas, el continente sudamericano vuelve a ser acechado por la presencia militar de una potencia extrarregional”, denunció el mandatario.

Y agregó: “Los límites del derecho internacional están siendo puestos a prueba. Una intervención armada en Venezuela sería una catástrofe humanitaria para el hemisferio y un precedente peligroso para el mundo”.

Durante su intervención en la apertura del encuentro regional, celebrado en la ciudad fronteriza de Foz de Iguazú, Lula reafirmó su compromiso con una Sudamérica próspera y pacífica. En ese plano, señaló que “es la única doctrina que nos conviene”.

Además, rechazó la idea de que la integración regional implique una renuncia a la soberanía. “Aquí argumentamos que avanzar en la integración implica renunciar a la soberanía”, cerró.

Libre comercio

Además, Lula da Silva expresó en las últimas horas las esperanzas de que el masivo acuerdo de libre comercio entre el bloque sudamericano Mercosur y la Unión Europea se firme el próximo mes.

“Sin la voluntad política y el coraje de los líderes, no será posible concluir las negociaciones que se prolongan desde hace 26 años”, manifestó el jefe de Estado.

Y añadió: “Lamentablemente, Europa aún no se ha decidido. Los líderes europeos han pedido más tiempo para adoptar medidas adicionales de protección agrícola”.

Las protestas del pasado jueves por parte de agricultores europeos y la oposición de Francia e Italia amenazaron con frustrar un acuerdo que ha estado en negociación durante más de 26 años.