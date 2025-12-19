Protestas masivas de agricultores en Bruselas durante la cumbre de la Unión Europea

Protestas masivas de agricultores y ganaderos de distintos países europeos colapsaron en la jornada de ayer el centro de Bruselas durante la cumbre de la Unión Europea (UE), en rechazo al acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur.

Los manifestantes bloquearon carreteras y utilizaron pirotecnia, lo que llevó a la policía a responder con gases lacrimógenos y cañones de agua.

Según estimaciones del sector, unos 10 mil productores se concentraron en el barrio europeo de la capital belga, mientras más de 150 tractores bloquearon calles clave desde primeras horas de la mañana.

"Agricultores en cólera. No a las importaciones agrícolas sin normas. De niño lo sueñas, de adulto mueres por ello. Europa y los políticos: conspiraciones contra el campo", son algunas de las pancartas que se pudieron observar en las calles de Bruselas.

Las protestas coincidieron con la reunión de los líderes europeos, que debatían temas de política comercial y agrícola, además de la financiación de la guerra en Ucrania.

Los manifestantes del campo exigen que se cancele el recorte de fondos de la Política Agraria Común (PAC) y evitar que la UE cierre el acuerdo de libre comercio con el Mercosur.

La firma del tratado es amenazada contra la fuerte oposición de Francia, Italia, Polonia y Hungría, además de las brutales protestas.

Vale destacar que presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, recibieron a los líderes de asociaciones agrícolas para dialogar.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, declaró hace algunos días su postura en contra del acuerdo: “Los agricultores y ganaderos ya enfrentan una enorme cantidad de desafíos”, sostuvo.

El acuerdo comercial con el Mercosur, que lleva 25 años gestándose, sería el mayor de la UE en términos de reducción de aranceles. En tanto, Alemania, España y los países nórdicos afirman que ayudará a las exportaciones afectadas por los aranceles estadounidenses y reducirá la dependencia de China al facilitar el acceso a los minerales.