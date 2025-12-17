Nuevos ataques estadounidenses contra supuestas narcolanchas

Estados Unidos volvió a atacar embarcaciones en aguas latinoamericanas en su lucha contra el narcotráfico. Esta vez, los ataques dejaron ocho muertos entre los tripulantes de tres embarcaciones en el Pacífico oriental, cerca de Colombia. En el marco del operativo “Lanza del Sur”, por orden del secretario de Defensa, Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta llevó a cabo “ataques cinéticos letales contra tres embarcaciones operadas por organizaciones terroristas designadas en aguas internacionales”, afirmó el Comando Sur de Estados Unidos en su red social X. “La inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y que estaban involucradas en actividades de narcotráfico. En total, ocho narcoterroristas de sexo masculino murieron durante estas acciones: tres en la primera embarcación, dos en la segunda y tres en la tercera”, se detalla en el informe.

El hecho se produce en un contexto en el que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado en repetidas ocasiones que iniciará operativos en tierra en Venezuela con el argumento de desmantelar las redes de narcotráfico. La semana pasada, además, afirmó que el presidente colombiano, Gustavo Petro, era “el siguiente”. El despliegue militar de EE. UU. en el océano Pacífico y el mar Caribe ha dejado más de 26 embarcaciones destruidas y unas 90 personas asesinadas, lo que generó y sigue generando muchas críticas desde diversos ámbitos. De hecho, expertos en derecho internacional consideran que son ejecuciones extrajudiciales. Internamente también sucede esto, ya que legisladores estadounidenses han cuestionado a Hegseth por estos ataques.

Desde septiembre, Estados Unidos ha reforzado de forma sostenida su despliegue militar en aguas internacionales de la región; de hecho, este despliegue naval sería el más grande del país norteamericano desde la Primera Guerra del Golfo, según un estudio de expertos del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales. Por lo pronto, Estados Unidos afirma que su objetivo con la operación “Lanza del Sur” es interrumpir el flujo de narcóticos y eliminar amenazas terroristas que utilizan rutas marítimas para sus actividades ilícitas.