Más de 30 muertos por lluvias torrenciales en Marruecos

Al menos 37 personas han fallecido y 14 han resultado heridas como consecuencia de las inundaciones provocadas por lluvias torrenciales en la ciudad atlántica de Safi, en el suroeste de Marruecos, que causaron también graves daños materiales. Las fuertes precipitaciones, concentradas en apenas una hora, causaron crecidas repentinas que inundaron decenas de viviendas y comercios en el casco antiguo de la ciudad, agravadas por la estrechez de las calles y la fragilidad de las construcciones. Los servicios de Protección Civil continúan hasta el momento las operaciones de rastreo sobre el terreno, búsqueda, rescate y prestación de asistencia a la población afectada por las inundaciones, que provocaron la suspensión de las clases el día de ayer en la provincia. Se trata así del saldo más alto por tormentas de este tipo en Marruecos en más de una década.

La Fiscalía de la Corte de Apelación de Safi ha anunciado la apertura de una investigación judicial para determinar las “causas reales” y las “circunstancias” del elevado número de víctimas en estas inundaciones. Mientras, las autoridades han subrayado la necesidad de “elevar el nivel de vigilancia y adoptar el máximo grado de precaución y prudencia”, ante las fuertes variaciones climáticas que vive el país en los últimos tiempos.

De cara al día de hoy y mañana persisten las alertas por nuevas lluvias, por lo que pidieron a la población que se mantenga alerta. Están previstas precipitaciones superiores a 60 milímetros, acompañadas de fuerte viento, en varias provincias del país, y nevadas, con acumulaciones de hasta 60 centímetros, en zonas montañosas.

En septiembre del año pasado, el sur y el sureste del país también registraron importantes inundaciones a causa de la lluvia, que se saldaron con la muerte de 18 personas. Yendo más atrás en el tiempo, en noviembre de 2014, al menos 32 personas murieron en el sur tras unas intensas precipitaciones, que provocaron desbordamientos de varios ríos a los pies de las montañas del Atlas.