Inicia el escrutinio especial por las elecciones en Honduras

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras iniciará el día de hoy un escrutinio especial de 2.773 actas que presentan inconsistencias y que podrían inclinar la balanza en la definición del presidente electo, tras los comicios del 30 de noviembre con un resultado muy ajustado entre dos candidatos conservadores. La victoria electoral se la disputan Nasry ‘Tito’ Asfura, del Partido Nacional, que lidera con el 40,52% de los votos y cuenta con el apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Salvador Nasralla, del Partido Liberal, que registra el 39,20%, quien cuestiona este resultado difundido por el CNE en base al 99,40% del escrutinio.

El codirector electoral del CNE, Lino Tomás Mendoza, se hará en presencia de representantes de los cinco partidos políticos que participaron en los comicios generales del 30 de noviembre pasado, del CNE, y de observadores nacionales e internacionales, para garantizar la transparencia del proceso. Cada partido político acreditó a 400 representantes para este escrutinio especial, que se desarrollará en dos turnos diarios de 12 horas cada uno y que contará con 150 mesas receptoras, precisó Mendoza.

Este proceso podría finalizar la próxima semana, aunque el CNE tiene hasta el 30 de este mes para dar a conocer los resultados oficiales. Vale recordar, que los hondureños votaron para elegir al presidente, tres vicepresidentes, 298 alcaldías municipales, 128 diputados al Parlamento local y 20 al Centroamericano. Además, en Honduras no existe segunda vuelta electoral; por lo que el cargo es otorgado al aspirante que obtenga la mayor cantidad de votos.