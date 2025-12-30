Trump confirmó que sus fuerzas atacaron una “gran instalación” en Venezuela

Un nuevo capítulo en la escalada de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela se abrió el día de ayer, luego de que Donald Trump indicara que las fuerzas de su país habrían atacado una zona de la nación latinoamericana en la que, presuntamente, cargarían embarcaciones con droga. De acuerdo con lo señalado por agencias internacionales, el mandatario estadounidense afirmó que el ataque se registró en un área en la que se adelantarían actividades ilegales de tráfico de estupefacientes “a lo largo del litoral”. “Hubo una gran explosión en la zona del muelle donde cargan los barcos con drogas. Llegamos a todos los barcos y ahora llegamos al área, es el área de implementación”, sostuvo el líder republicano.

Hasta el momento, no ha sido especificado por parte del gobierno de Estados Unidos de qué punto territorial se trata ni cuál fue el objetivo atacado en tierras venezolanas. Por su parte, el gobierno del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, no se ha pronunciado acerca del presunto ataque terrestre, que marcaría la expansión de las operaciones militares aprobadas por Trump en la nación latinoamericana, que se habían mantenido en aguas internacionales, con el registro de ataques contra supuestas “narcolanchas”.

Desde hace varias semanas Trump lleva advirtiendo que en el marco de su campaña de presión contra Maduro, que ha implicado la destrucción de una treintena de embarcaciones y la muerte de más de 100 de sus ocupantes, Washington iba a comenzar a atacar objetivos en tierra. Vale recordar, que la campaña militar conocida como Operación Lanza del Sur comenzó el 13 de noviembre pasado, tras meses de un despliegue que había iniciado a mediados de agosto. Esta situación no solo escaló las tensiones entre los países mencionados, sino también por ejemplo con Colombia y con México, que ven con malos ojos el accionar estadounidense en estas aguas.

Además de objetivos vinculados al narcotráfico, Estados Unidos ha mostrado interés en el petróleo venezolano. La interceptación del buque petrolero Skipper el pasado 10 de diciembre, transportando casi dos millones de barriles de crudo, da cuenta de esto y evidencia la intención de Washington de ejercer control sobre recursos estratégicos.