Tailandia y Camboya sellaron un alto el fuego en la frontera

Tras semanas de tensión en la zona limítrofe, Tailandia y Camboya alcanzaron un acuerdo de alto el fuego en una reunión celebrada en la provincia tailandesa de Chanthaburi.

El pacto fue firmado por los ministros de Defensa de ambos países y establece que las tropas mantendrán sus posiciones sin realizar nuevos movimientos ni patrullajes. El cese de hostilidades comenzó al mediodía del sábado y será supervisado durante un período inicial de 72 horas, con el compromiso de permitir el regreso seguro de civiles desplazados y la liberación de 18 soldados camboyanos retenidos.

Por otra parte, ambos gobiernos acordaron reactivar los trabajos de la Comisión Fronteriza Conjunta para avanzar en la demarcación definitiva de la frontera, en busca de una paz duradera en la región.