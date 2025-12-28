Rusia azota a Ucrania con drones y misiles

Una avalancha de alrededor de 500 drones y 40 misiles rusos golpearon ayer a Kiev, la capital, y otras regiones de Ucrania, según señaló el presidente Volodímir Zelensky.

El ataque se concretó horas antes de que el mandatario ucraniano dijera que planea reunirse con su homólogo de EE. UU., Donald Trump, en Florida este domingo mientras continúan los esfuerzos para poner fin a la guerra de casi cuatro años en Europa del Este.

El ataque duró casi 10 horas en total, lo que lo convierte en uno de los más largos del año. El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, dijo que más de 2.600 edificios residenciales se encuentran actualmente sin calefacción, así como 187 escuelas infantiles, 138 escuelas y 22 instituciones sociales en la capital, en medio de temperaturas bajo cero.

El presidente ruso, Vladímir Putin, manifestó que Rusia veía que Kiev no tenía prisa por poner fin al conflicto ucraniano por medios pacíficos, según informó la agencia de noticias Interfax.

Putin dijo que si Ucrania no quería ‌resolver el conflicto por medios pacíficos, Rusia lograría todos los objetivos de su "operación militar especial" por la fuerza, según precisó la agencia estatal rusa de noticias TASS.

"En esta guerra de Rusia contra Ucrania, queremos la paz, y Rusia demuestra su deseo de continuarla. Si todo el mundo -Europa y Estados Unidos- está de nuestro lado, juntos detendremos a Putin. Porque juntos todos deseamos lo mismo: el fin de la guerra, la paz: una paz normal, una paz sostenible, segura para todo el mundo", manifestó el líder de Kiev vía X.

A su vez, señaló que, si Europa o Estados Unidos se colocaran del lado del Kremlin, dicho hecho solo significaría la continuidad del enfrentamiento bélico: "No hay otra opción. Y esto es un riesgo para todos los países del mundo. Porque Rusia no se detendrá, independientemente de cualquier acuerdo o mensaje elocuente de su parte. No se detendrá ante Ucrania".