El líder norcoreano pidió aumentar la capacidad de misiles para el año próximo

El mandatario norcoreano, Kim Jong-un, pidió para el 2026 aumentar la capacidad de producción de misiles en el país para reforzar la disuasión militar y “satisfacer las demandas prospectivas de las fuerzas de misiles y artillería del Ejército Popular de Corea”. Kim, durante una visita a las principales empresas de la industria de municiones, subrayó la “necesidad de elaborar el plan de producción para 2026 de forma orientada al desarrollo para satisfacer las necesidades prospectivas en el funcionamiento de las fuerzas estatales de misiles y artillería”.

“En particular, el sector de producción de misiles y proyectiles es de suma importancia para reforzar la capacidad de disuasión”, declaró. La noticia llega después de que Kim visitara esta semana una fábrica donde inspeccionó el progreso en la construcción de un nuevo submarino de propulsión nuclear equipado con misiles guiados, además de supervisar una prueba con misiles antiaéreos que podrían alcanzar objetivos a 200 kilómetros de altura.