Nuevos acuerdos entre Israel e India

El primer ministro indio, Narendra Modi, inició ayer una visita de dos días a Israel, centrada en fortalecer la cooperación en materia de seguridad, economía y tecnología entre ambas naciones. Así, el máximo gobernante de India apunta a estrechar lazos con Israel, principal aliado de Estados Unidos y el mayor adversario de Irán. “Nuestras naciones comparten una sólida y multifacética Asociación Estratégica. Los lazos se han fortalecido significativamente en los últimos años”, sostuvo Modi en redes sociales. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, declaró el pasado domingo en una reunión de gabinete que los temas económicos y de seguridad ocuparían un lugar destacado en la agenda de los dos líderes, al igual que el intercambio de tecnología, incluyendo la inteligencia artificial y la computación cuántica. “Somos socios en innovación, seguridad y una visión estratégica compartida. Juntos, estamos construyendo un eje de naciones comprometidas con la estabilidad y el progreso”, remarcó el líder israelí. Vale remarcar, que el comercio total entre las dos naciones se valoró en 3.620 millones de dólares en el año fiscal 2025.