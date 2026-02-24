México confirmó que al menos 27 agentes murieron en el operativo contra “El Mencho”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que “el día de hoy” se registra “más tranquilidad” tras los hechos violentos registrados el domingo en gran parte del país, luego de la muerte en un operativo militar de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Este operativo, de enorme tamaño, dejó un saldo fatal de 27 agentes muertos. Así, por lo pronto, al menos 25 miembros de la Guardia Nacional, un custodio y un funcionario de la Fiscalía General perdieron la vida.

“El día de hoy ya hay más tranquilidad y hay Gobierno, hay Fuerzas Armadas. Hay gabinete de seguridad y hay mucha coordinación. Entonces, pueden estar tranquilos de que se está resguardando la paz, la seguridad y la normalidad en el país”, aseguró la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La reacción de Sheinbaum ocurre luego de la violencia del fin de semana con bloqueos, quema de vehículos y enfrentamientos armados, lo que obligó a activar un esquema extraordinario de seguridad con participación de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y autoridades estatales, particularmente en Jalisco y estados aledaños. Los hechos violentos llevaron también a cancelar vuelos, especialmente en Jalisco, además de que en al menos 16 estados se reportaron bloqueos y disturbios, incluyendo en Puebla, Querétaro, Estado de México, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

La mandataria explicó que, tras el operativo realizado el domingo, el gobierno federal instaló un centro de mando nacional para coordinar acciones de seguridad con autoridades estatales. “Es importante que sepan que se mantiene de todas maneras el día de hoy un centro de mando, una coordinación nacional en donde está el secretario, están los tres secretarios, sus equipos, la Secretaría de Gobernación para estar en coordinación con todos los gobiernos de los estados”, remarcó.

La operación, que concluyó en la muerte del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, contó con información de Estados Unidos, declaró la presidenta de México. “Hay información que se comparte, incluso es información que Estados Unidos nos brinda a nosotros, nosotros también brindamos información a Estados Unidos, y el respeto a nuestra soberanía que siempre se ha mantenido y el día de ayer se mantuvo”, sostuvo sobre este punto.