Tensión en México tras la caída del lider del Cártel de Jalisco

Tras confirmarse la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, México enfrenta una ola de violencia que mantiene bajo fuego a varias ciudades.

El CJNG desató una contraofensiva con tiroteos, explosiones e incendios en distintos puntos de Jalisco y otros estados. Videos difundidos en redes sociales muestran escenas de guerra urbana: ráfagas de armas largas, colectivos incendiados y comandos armados bloqueando avenidas.

Testigos reportaron que los atacantes despojaron a particulares de sus autos para utilizarlos como barricadas. La Guardia Nacional sufrió emboscadas en la carretera a Chapala y policías fueron atacados en Guadalajara.

Ante la magnitud de los hechos, el gobernador Pablo Lemus declaró el Código Rojo, que implica despliegue total de fuerzas y suspensión de actividades civiles.