Ataque frustrado contra Trump en Mar-a-Lago

Agentes del Servicio Secreto y la policía local abatieron a un hombre armado que intentó irrumpir en Mar-a-Lago, la residencia de Donald Trump en Florida.

El sospechoso fue identificado como Austin Tucker Martin, de 21 años, oriundo de Carolina del Norte, quien había sido reportado como desaparecido días atrás. Según el sheriff de Palm Beach, el joven portaba una escopeta y un bidón de combustible cuando fue interceptado en la puerta norte del complejo. Tras dejar el recipiente en el suelo, levantó el arma en posición de disparo, lo que desencadenó la respuesta letal.

El FBI investiga su historial y trabaja en un perfil psicológico para determinar si actuó solo o con motivaciones políticas. Trump no se encontraba en la propiedad al momento del ataque.