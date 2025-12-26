El Papa renovó el llamado por la paz

En su mensaje por Navidad, el Papa León XIV renovó su llamado por la paz en todo el mundo. Desde la Basílica de San Pedro, el Sumo Pontífice realizó su primera bendición de Navidad desde su asunción al cargo. León XIV recordó el sufrimiento de los habitantes de Gaza y el de los desplazados y refugiados en cada continente, así como el de los miles de personas sin hogar en las ciudades en la homilía: “¿Y cómo no pensar en las tiendas de Gaza, expuestas desde hace semanas a las lluvias, al viento y al frío, y en las de tantos otros desplazados y refugiados en cada continente, o en los refugios improvisados de miles de personas sin hogar en nuestras ciudades?”. En la misa de Navidad, que se volvió a celebrar en la basílica de San Pedro después de más de 30 años, León XIV afirmó: “Jesús quiere que toquemos la miseria humana, que toquemos la carne sufriente de los demás”.

Durante su bendición navideña en el Vaticano, León XIV también pidió a Ucrania y Rusia que encuentren “el valor para dialogar de manera sincera, directa y respetuosa”. “Oremos de manera especial por el atribulado pueblo ucraniano, para que cese el estruendo de las armas y las partes implicadas, con el apoyo de la comunidad internacional, encuentren el valor para dialogar de manera sincera, directa y respetuosa. Frágiles son las mentes y las vidas de los jóvenes obligados a tomar las armas que, estando en el frente, advierten la insensatez de lo que se les pide y la mentira que impregna los rimbombantes discursos de quien los manda a morir”, sostuvo el Papa, que luego concluyó: “Solo cuando la fragilidad de los demás nos atraviesa el corazón, cuando el dolor ajeno hace añicos nuestras sólidas certezas, entonces ya comienza la paz”.