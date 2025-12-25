Estados Unidos bombardeó posiciones del Estado Islámico en Nigeria





Estados Unidos lanzó un ataque aéreo contra posiciones terroristas del Estado Islámico (ISIS) en el noroeste de Nigeria, en respuesta a una escalada de violencia atribuida a grupos yihadistas en esa región del país africano. La operación fue anunciada por el presidente estadounidense Donald Trump, quien la definió como una represalia directa por los recientes asesinatos y ataques masivos, especialmente contra comunidades cristianas.

“Esta noche, bajo mi dirección como Comandante en Jefe, Estados Unidos lanzó un poderoso y letal ataque contra la escoria terrorista de ISIS en el noroeste de Nigeria, quienes han estado matando brutalmente, principalmente a cristianos inocentes, en niveles no vistos en muchos años, e incluso siglos”, afirmó Trump en un mensaje publicado en su red social Truth Social.

Según el mandatario, la ofensiva tuvo como objetivo debilitar la capacidad operativa del grupo yihadista y enviar una señal contundente a las organizaciones terroristas que actúan en la región. Trump sostuvo además que había advertido previamente a los militantes del Estado Islámico sobre las consecuencias que enfrentarían si no cesaban los ataques contra la población civil.

El noroeste de Nigeria es escenario desde hace años de una compleja crisis de seguridad, marcada por la presencia de grupos extremistas, bandas armadas y conflictos intercomunitarios, que han dejado miles de muertos y desplazados. En ese contexto, los ataques contra comunidades cristianas han generado una creciente preocupación internacional.