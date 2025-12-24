Trump afirmó que Estados Unidos “necesita” a Groenlandia

A través de una conferencia de prensa, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a dar fuertes declaraciones sobre Groenlandia y su búsqueda de anexarlo. Desde que inició su segundo mandato, Trump volvió una y otra vez a este tema, abogando por la anexión de Groenlandia, explicando que es de una importancia “estratégica” y que es “necesario”. Durante un pronunciamiento en el que estuvo acompañado por los secretarios de Defensa, Pete Hegseth; y Estado, Marco Rubio, afirmó que necesita a Groenlandia por razones de seguridad nacional y dijo que un enviado especial designado por él para la isla ártica “lideraría la iniciativa”. “Necesitamos Groenlandia para la seguridad nacional, no por los minerales. Si observas Groenlandia, miras a lo largo de la costa, hay barcos rusos y chinos por todas partes. La necesitamos para la seguridad nacional. Tenemos que tenerla”, sostuvo.

Dinamarca ha buscado reparar los tensos lazos con Groenlandia durante el último año, al tiempo que intenta aliviar las tensiones con la administración Trump invirtiendo en la defensa del Ártico para abordar las críticas estadounidenses sobre la seguridad inadecuada.

Dentro del plan de seguridad que tiene en mente el mandatario conservador hay nuevos buques de guerra, denominado de “clase Trump”. Según los planes compartidos, las nuevas naves serían más grandes, más rápidas y “100 veces más potentes” que cualquiera de las construidas anteriormente, conformando la pieza central de lo que denominó una “Flota Dorada” ampliada, cuyo objetivo es consolidar el dominio naval estadounidense. “No hemos construido un acorazado desde 1994. Estos buques de última generación serán algunos de los buques de guerra de superficie más letales, aparte de nuestros submarinos”, comentó el líder republicano. El programa comenzará con dos buques y se espera que crezca a una cifra que se ubica entre 20 y 25. El primero de esta clase se bautizará como “USS Defiant”. El presidente explicó que los barcos pesarán más de 30.000 toneladas, más grandes que los destructores actuales, y estarán equipados con la última tecnología, incluyendo inteligencia artificial y láseres de energía dirigida. Además, señaló que la expansión naval también conllevaría una renovada presión sobre los contratistas de defensa para acelerar la producción y controlar los costos.