Estados Unidos anunció que atacó más de 70 objetivos del Estado Islámico

Estados Unidos atacó en las últimas horas múltiples objetivos en Siria que el ejército estadounidense vinculó con ISIS como represalia por el reciente ataque que mató a dos militares estadounidenses allí, según dos funcionarios estadounidenses

Washington precisó que un integrante del grupo terrorista llevó a cabo el ataque del 13 de diciembre en Palmira. Allí murieron dos soldados estadounidenses y un civil estadounidense.

La ofensiva, denominada “Hawkeye” en referencia a que los dos soldados fallecidos eran originarios de Iowa, conocido como el “estado Hawkeye”, alcanzó decenas de objetivos relacionados con ISIS, incluyendo infraestructura y depósitos de armas en distintas zonas de Siria. Según precisaron, al menos cinco integrantes del grupo armado murieron.

El presidente Donald Trump afirmó en una publicación en su red social Truth Social que Estados Unidos está “infligiendo una represalia muy severa, tal y como prometí, a los terroristas asesinos responsables”, y que aquellos que ataquen a estadounidenses “serán golpeados más duro de lo que nunca han sido golpeados”.

A su vez, el ministerio de Asuntos Exteriores de Siria, aunque no ha comentado directamente los ataques, afirmó que el país está comprometido con la lucha contra el grupo Estado Islámico y “con garantizar que no tenga refugios seguros en territorio sirio, y seguirá intensificando las operaciones militares contra él dondequiera que suponga una amenaza”.

Vale destacar que cientos de militares estadounidenses siguen desplegados en Siria como parte de la misión de largo plazo para combatir a ISIS, que comenzó cuando el grupo tomó rápidamente el control de amplias zonas de Siria e Irak a mediados de la década de 2010.