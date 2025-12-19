Al menos 7 muertos tras un accidente aéreo en Carolina del Norte

Al menos siete personas perdieron la vida tras estrellarse una avioneta en el Aeropuerto Regional de Statesville en el estado de Carolina del Norte, entre ellos el expiloto de la Nascar Greg Biffle,

El avión, un Cessna C550, se accidentó alrededor de las 10:15 hora local por causas que aún se investigan. Según las aplicaciones de tráfico aéreo, el avión partió de Statesville y tenía como destino Sarasota, en Florida, un viaje de cerca de 1.000 km.

Imágenes difundidas desde el aeropuerto mostraron a la aeronave envuelta en una gran bola de fuego tras el impacto. Equipos de emergencia acudieron de inmediato al lugar, mientras la zona permanecía acordonada.

Las condiciones climáticas hacían que la visibilidad estuviera reducida y había una suave llovizna.

En un primer momento no se sabía si el excorredor se encontraba dentro del avión accidentado, pero allegados confirmaron su muerte y la de su esposa Cristina y sus dos hijos Emma y Ryder.