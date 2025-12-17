Trump acusó a Venezuela de arrebatarle derechos petroleros a EE.UU. y reclamó su devolución

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que Venezuela despojó a empresas estadounidenses de sus derechos petroleros y aseguró que su gobierno busca recuperarlos. Las declaraciones fueron realizadas ante la prensa desde la base aérea Andrews, a las afueras de Washington.

“Recuerden que nos quitaron todos nuestros derechos energéticos. Nos quitaron todo nuestro petróleo no hace tanto. Lo queremos de vuelta. Nos lo quitaron ilegalmente”, sostuvo el mandatario. Trump insistió en que, pese a la abundancia de crudo en territorio venezolano, las empresas estadounidenses fueron expulsadas y, por ese motivo, “lo queremos de vuelta”.

Las afirmaciones del presidente estadounidense se producen un día después de que anunciara un bloqueo total a la entrada y salida de buques petroleros vinculados a Venezuela que estén sancionados por el Gobierno de Estados Unidos. Según Trump, la medida responde a que Venezuela habría “robado” petróleo, tierras y activos estadounidenses, los cuales —dijo— deberían ser devueltos.

En respuesta, el Gobierno de Venezuela rechazó las declaraciones y acusó a Trump de asumir que el petróleo, las tierras y las riquezas mineras del país sudamericano son propiedad de Estados Unidos. Desde Caracas señalaron que estas acciones y amenazas constituyen una violación del derecho internacional, del libre comercio y de la libre navegabilidad, y calificaron la postura estadounidense como una “amenaza temeraria”.