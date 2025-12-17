Siguen las protestas en Honduras en medio del recuento de votos

Un total de al menos ocho heridos dejó un desalojo por manifestaciones en Honduras, en medio de la crisis política que atraviesa el país, dado que aún se desconoce el resultado de las elecciones presidenciales, ocurridas el pasado 30 de noviembre.

Los manifestantes confluyeron en el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) en horas de la tarde, tras la convocatoria a una movilización “pacífica” que lanzó el coordinador general de Libre, el expresidente Manuel Zelaya, quien además es esposo y principal asesor de la presidenta hondureña, Xiomara Castro. Durante las cinco horas de manifestación, terminada por el desalojo cerca de las 22, los militantes de Libre quemaron neumáticos y cortaron el paso de un tramo de la autovía. Otra manifestación, convocada por votantes del Partido Liberal, se concentró también a la entrada del Infop. La protesta, que duró menos tiempo, finalizó sin incidencias. Ante estos escenarios, el día de ayer uniformados de la Policía Nacional y de la Policía Militar de Orden Público reforzaron la custodia de la sede electoral.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, Ana Paola Hall, aseguró que la protesta “impidió las condiciones necesarias para que comenzara el recuento especial”, que se centrará en las 2.773 actas, aproximadamente el 15% del total, que requieren una revisión exhaustiva tras presentar inconsistencias. Esta etapa podría alterar el recuento en más de 500.000 votos, lo que aumenta el suspenso político en la fase final del estrecho balotaje. El 99% de las actas escrutadas por el CNE otorgan la victoria a Nasry “Tito” Asfura, el candidato del Partido Nacional apoyado por Donald Trump, con 1.305.033 votos, lo que representa el 40%; seguido muy de cerca por Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con 1.261.849 sufragios, es decir, el 39%.