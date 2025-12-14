Trump advierte sobre incursiones terrestres en Venezuela

La relación entre Estados Unidos y Venezuela volvió a un punto crítico tras las declaraciones del presidente Donald Trump, quien anticipó que su administración está lista para avanzar hacia operativos terrestres contra el narcotráfico. El mandatario sostuvo que, tras reducir el flujo de drogas por vía marítima, la ofensiva ingresará en una fase en tierra, una afirmación que encendió alarmas en Caracas por su posible alcance.

Trump insistió en que el objetivo no implica una invasión a gran escala, sino acciones directas contra organizaciones criminales, aunque advirtió que cualquier país que facilite el tráfico hacia Estados Unidos podría ser blanco de ataques. El Gobierno de Nicolás Maduro respondió con un llamado a la serenidad y reforzó ejercicios militares, mientras mantiene contactos con aliados estratégicos como Vladímir Putin.