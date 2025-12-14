Gran despliegue policial por un tiroteo en un campus universitario de Rhode Island

Un tiroteo se reportó en las últimas horas de ayer en el campus de la Universidad de Brown, una institución Ivy League ubicada en la ciudad de Providence, en el estado de Rhode Island, Estados Unidos.

“Hay un tirador activo cerca de Barus & Holley Engineering. Cierre las puertas, silencie los teléfonos y permanezca oculto hasta nuevo aviso”, indicó la institución en un comunicado publicado en su página web.

Además, instaron a los estudiantes a resguardarse y a mantenerse alejados del edificio de ingeniería, lugar del tiroteo.

Con el correr de las horas, el Departamento de Policía de Providence confirmó que varias personas resultaron heridas por arma de fuego, aunque hasta el momento no se difundieron precisiones sobre su estado de salud ni la cantidad exacta de víctimas.