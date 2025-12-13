Bolivia: detuvieron a Luis Arce por presunta corrupción

El expresidente de Bolivia, Luis Arce fue detenido y trasladado a celdas policiales en la ciudad de La Paz, al parecer por una investigación por presunta corrupción. Según medios locales, Arce fue detenido en el marco del desarrollo de indagaciones por presunta malversación de fondos mientras ocupaba el cargo de ministro de Economía, bajo el mandato del expresidente Evo Morales. Su exministra de la Presidencia, María Nela Prada, calificó la detención del exmandatario de 62 años como un acto “ilegal”, considerando que “se ha cometido un abuso por completo” con la detención de Arce e insistió en que no fue notificado para declarar. Vale recordar, que la gestión de Arce a la cabeza del Ministerio de Economía durante el mandato de Morales se dio durante dos periodos, comprendidos entre los años 2006 y 2017 y durante 11 meses en el año 2019.

Por el caso también está detenida en prisión preventiva desde hace días la exdiputada Lidia Patty, del partido Movimiento al Socialismo (MAS) y una aliada de Morales, que inició como denunciante los procesos judiciales contra la expresidenta Jeanine Añez y otros líderes de la oposición, como Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, considerados adversarios políticos de Morales.