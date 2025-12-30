Fuertes tormentas dejan tres muertos en España

Un total de tres personas han muerto en el sur de España a causa de un fuerte temporal de lluvias torrenciales y viento, que también afectó a la costa sureste del país. Por un lado, un grupo de vecinos localizó el cadáver de un joven motorista desaparecido el domingo tras cruzar un arroyo de Íllora, localidad de la provincia de Granada.

Por otra parte, otra persona fue encontrada muerta en Alhaurín el Grande, provincia de Málaga, y su acompañante, que seguía desaparecido después de que un río arrastrase la furgoneta en la que se desplazaban, fue también encontrado muerto. España se ha visto muy afectada en los últimos años por el cambio climático, lo que provocó olas de calor más prolongadas y episodios más frecuentes de lluvias torrenciales. De hecho, el país sigue profundamente afectado por las grandes inundaciones de octubre del año pasado, que causaron más de 230 muertes.