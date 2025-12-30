Rusia acusó a Ucrania de atacar una de las residencias de Putin

Rusia acusó este lunes a Ucrania de haber lanzado un ataque con drones contra una de las residencias de su presidente, Vladimir Putin, advirtiendo además de que reconsiderará su postura en las negociaciones de paz, mientras que desde Kiev negaron la existencia de tal ataque. “Ahora los rusos han inventado una historia obviamente falsa sobre algún tipo de ataque a la residencia del dictador ruso para tener una excusa para continuar los ataques contra Ucrania”, fueron las palabras del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

“En la noche del 28 al 29 de diciembre de 2025 el régimen de Kiev lanzó un ataque terrorista con 91 vehículos aéreos no tripulados de largo alcance contra la residencia estatal del presidente de Rusia en la región de Nóvgorod”, expresó el ministro de Exteriores ruso, Sérgei Lavrov. Sumado a esto, aclaró que todos los drones lanzados por Kiev fueron destruidos y no se reportaron víctimas ni daños por la caída de sus fragmentos. El jefe de la diplomacia rusa enfatizó que esa acción “se cometió durante unas intensas negociaciones entre Rusia y Estados Unidos para resolver el conflicto ucraniano”.

Lavrov aseguró que Moscú no tiene intención de retirarse del proceso de negociación con Washington, pero revisará su postura en lo que respecta al arreglo ucraniano: “Dada la completa degeneración del régimen criminal de Kiev, que ha virado hacia una política de terrorismo de Estado, se reconsiderarán las posiciones negociadoras de Rusia”.

Putin advirtió ayer a su homólogo estadounidense, Donald Trump, de su intención de revisar su postura y algunos acuerdos alcanzados en la etapa anterior de negociaciones sobre Ucrania tras el ataque a una de sus residencias. Según se informó, durante la conversación telefónica que mantuvieron hoy ambos líderes, Trump estaba “indignado” por lo ocurrido y dijo que “no se podía ni imaginar una acción tan descabellada” por parte de Kiev.