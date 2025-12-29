La feroz tormenta invernal Johanes azotó a los países nórdicos

La tormenta Johanes afectó en los últimos días a Noruega, Suecia y Finlandia, dejando hasta el momento dos muertos y más de 40.000 personas sin suministro eléctrico en Suecia. Se prevé que las condiciones de nieve, frío y viento persistan durante este domingo y dificulte aún más las tareas de los rescatistas. En la ciudad sueca de Sandviken, un hombre de 50 años murió al caerle el tronco de un árbol, mientras que otra víctima, un hombre de unos 60 años, perdió la vida durante las tareas de limpieza y tala de árboles. La caída de varios árboles provocó múltiples incidentes y cortes de tráfico en diversas carreteras, ocasionando largas filas de vehículos, según reportó el diario Dagens Nyheter.

Las autoridades suecas trabajaron durante toda la jornada del sábado para despejar rutas y han recomendado a la población no salir de sus hogares hasta que pase el temporal. Solo en el centro del país, cerca de 1.000 árboles fueron derribados por el viento y la nieve. Las rachas también causaron daños en infraestructuras, como el desprendimiento del techo de un hotel en Sundvall.