Poderoso sismo de magnitud 7,0 sacudió Taiwán

Un sismo de gran magnitud sacudió la costa noreste de Taiwán ayer, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), convirtiéndose en el segundo temblor de gran intensidad que afecta a la isla en pocos días.

La Agencia Meteorológica de Taiwán, que estimó la magnitud en 7,0, precisó que el epicentro se localizó a las 23:05 (15:05 GMT) a una profundidad de 73 kilómetros en el mar, frente al condado de Yilan, al suroeste de Taipéi.

Medios de comunicación locales señalaron que el movimiento fue claramente perceptible en distintos puntos del país.

En Taipéi, numerosos edificios se balancearon durante varios segundos, lo que provocó que muchos residentes salieran de sus hogares de manera preventiva. El sismo también se sintió en otras regiones de la isla, lo que puso nuevamente en evidencia la vulnerabilidad sísmica del territorio.

Las autoridades locales no reportaron de inmediato víctimas ni daños materiales significativos. Sin embargo, se activaron los protocolos de emergencia para evaluar posibles afectaciones, especialmente en infraestructuras y edificaciones antiguas de las zonas cercanas al epicentro.

Este terremoto es el más grande que ha golpeado la isla desde abril de 2024, cuando uno de 7,2 golpeó el condado de Hualien (a unos 100 kilómetros al sur de Yilan), matando a 19 personas e hiriendo a más de un millar.

Taiwán se encuentra en una de las regiones geológicamente más activas del planeta, ya que está situada sobre el límite de dos placas tectónicas y muy cerca del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico. Esta extensa zona concentra la mayor parte de la actividad sísmica mundial y es responsable de frecuentes terremotos y erupciones volcánicas.