Rusia y China defienden a Venezuela y Cuba

Los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de China, Xi Jinping, apostaron por mantener la cooperación con Venezuela y Cuba pese a las presiones de Estados Unidos y la difícil situación que afrontan ambas naciones caribeñas. La noticia la dio a conocer el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov. “Los líderes compartieron sus enfoques sobre la situación en torno a Venezuela y Cuba. Se expresaron a favor de mantener el nivel de cooperación con Caracas y La Habana alcanzado por nuestros países”, sostuvo el político.

Según Ushakov, Putin y Xi también “dedicaron especial atención a la tensa situación en torno a Irán”, y el mandatario ruso informó a su homólogo chino sobre la reunión con el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Larijani, celebrada en el Kremlin el pasado viernes.

Vale remarcar, que tanto Venezuela como Cuba e Irán son objeto actualmente de presiones por parte de Estados Unidos. Por un lado, detuvo a principios de año al líder venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa; además declaró a La Habana un peligro para su seguridad nacional; y amenaza con ataques militares contra Irán si este no renuncia a su programa nuclear. Rusia y China, al contrario, rechazaron la captura de Maduro y han condenado no solo el embargo estadounidense de más de seis décadas a Cuba, sino las recientes restricciones que buscan impedir los suministros de crudo a la isla. Además, han apoyado a Teherán, recientemente sacudido por masivas protestas, tras el envío por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de fuerzas navales a aguas cercanas a Irán.