Tragedia por deslizamiento de tierra en la República Democrática del Congo

Ya son más de 400 los muertos por el deslizamiento de tierra en una mina de coltán de la localidad de Rubaya, en el este de la República Democrática del Congo. El derrumbe ocurrió el pasado jueves después de que lloviera sobre esa mina, situada en la jefatura de Mupfuni Kibabi, territorio de Masisi, en la provincia de Kivu del Norte, un área bajo control del grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23) en el que continúan las labores de rescate. “Ya superamos los 400 muertos, incluyendo mineros artesanales y comerciantes, provenientes no sólo de Masisi, sino también de territorios aledaños e incluso de países vecinos, que vienen a trabajar aquí. Por lo tanto, la tragedia es enorme”, declaró Telesphore Nitendike, presidente de la sociedad civil de Masisi, quién luego agregó: “Estamos avanzando con las operaciones de búsqueda y rescate poco a poco con los recursos disponibles. Así, es difícil”.