México enviará ayuda a Cuba

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció ayer que su gobierno planea enviar ayuda humanitaria a Cuba durante esta semana, con alimentos y otros productos básicos, mientras busca “por todas las vías diplomáticas” el cómo retomar el envío de petróleo a la isla, en medio de las restricciones que impulsó Estados Unidos. Durante una gira por el estado de Sonora, en el noroeste del país, la mandataria explicó que la asistencia será coordinada por la Secretaría de Marina e incluirá “alimentación y otros productos” para atender necesidades inmediatas. Sheinbaum sostuvo que el objetivo es mantener el apoyo humanitario y, al mismo tiempo, encauzar el tema del combustible por la vía diplomática. Además, la presidenta mexicana rechazó que ella haya abordado directamente el asunto con su homólogo estadounidense, Donald Trump.