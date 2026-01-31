Costa Rica cierra campaña electoral de cara a presidenciales

Unos 3,7 millones de ciudadanos de Costa Rica están llamados a las urnas el próximo 1 de febrero con la candidata oficialista, Laura Fernández, como favorita.

Fernández, una politóloga oficialista de 39 años y admiradora de la guerra antipandillas del presidente salvadoreño Nayib Bukele, lidera la intención de voto con alrededor de 40%, el mínimo necesario para ganar en primera vuelta.

Con banderas, cornetas y bandas musicales, decenas de simpatizantes de los partidos políticos se hicieron presentes en las afueras de las instalaciones del Canal 7 de la televisión local, donde este jueves se llevó a cabo el último debate entre candidatos presidenciales

Claudia Dobles, del centroizquierdista Coalición Agenda Ciudadana; Álvaro Ramos, del socialdemócrata Partido Liberación Nacional; Ariel Robles, del izquierdista Frente Amplio; Juan Carlos Hidalgo, de la Unidad Social Cristiana; y José Aguilar del Partido Avanza, debatieron durante un par de horas con especial énfasis en la el combate a la corrupción, el impulso de la educación y medidas para resolver la inseguridad.

Fernández aventaja por 30 puntos a su rival más cercano, el economista de centroderecha Álvaro Ramos, al capitalizar la popularidad del presidente Rodrigo Chaves que cautiva a gran parte de la población con una retórica confrontativa y sarcástica

Si ningún candidato obtiene el 40 % de los votos válidos el próximo domingo, será necesaria una segunda ronda entre los dos que hayan obtenido el mayor apoyo.

Según la última encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la estatal Universidad de Costa Rica, Fernández cuenta con el 44 % de la intención de voto, seguida por Álvaro Ramos, del socialdemócrata Partido Liberación Nacional, y Claudia Dobles, del centroizquierdista Coalición Agenda Ciudadana, ambos con el 9 %.