Irán suma nuevas armas y se prepara para un escenario de guerra

El gobierno iraní anunció en las últimas horas que incorporó 1.000 drones a su arsenal en medio de las amenazas del presidente Donald Trump, que volvió a advertir que podría atacar al país persa si no acepta negociar.

El anuncio fue difundido por el Ejército iraní, que explicó que los nuevos equipos se suman a su capacidad defensiva y ofensiva. “Los vehículos aéreos no tripulados (UAV) recién incorporados se han desarrollado en línea con las amenazas de seguridad emergentes y las lecciones operativas aprendidas de la reciente guerra de 12 días”, indicó en un comunicado recogido por la agencia Mehr.

Además, Irán advirtió que “muchas” bases militares de Estados Unidos están al alcance de sus misiles y responderá “de inmediato” si Washington cumple con la amenaza de atacarlo.

“Se dará una respuesta contundente de forma inmediata”, declaró a la televisión estatal el portavoz del ejército, general Mohamad Akraminia.

La advertencia también se conoció después de que la Unión Europea (UE) incluyó a los Guardianes de la Revolución en la lista de “organizaciones terroristas”.

El pasado miércoles, el presidente estadounidense, Donald Trump, exigió un acuerdo sobre el programa nuclear iraní y advirtió que el “tiempo se acaba” antes de un posible ataque estadounidense, “peor” que el lanzado en junio pasado contra instalaciones nucleares iraníes.