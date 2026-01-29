Rusia se muestra dispuesta a organizar una reunión con Ucrania

El Kremlin se mostró dispuesto a organizar una reunión entre los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y Ucrania, Volodímir Zelenski, siempre que ésta tenga lugar en Moscú. “Y al mismo tiempo le garantizamos la seguridad y las condiciones necesarias para trabajar”, sostuvo Yuri Ushakov, asesor de política internacional de Rusia. Además, recordó que “el presidente ha declarado en varias ocasiones a la prensa que si Zelenski está realmente dispuesto a reunirse, entonces nosotros, por favor, lo invitamos a Moscú”.

Este asunto “se discutió varias veces durante los contactos telefónicos entre nuestro presidente y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En particular, Trump nos pidió que estudiáramos esa posibilidad”. “Lo importante es que estos contactos estén bien preparados. Eso lo primero. Y lo segundo, que estén encaminadas al logro de resultados positivos concretos”, agregó.

Ushakov reaccionó así a las afirmaciones del ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, de que Zelenski está dispuesto a reunirse con el jefe ruso para solucionar los principales escollos en las negociaciones de paz, las cuales son la cuestión territorial y el control sobre la planta nuclear de Zaporiyia.

Putin y Zelenski se reunieron una única vez desde que el segundo se convirtiera en presidente ucraniano. Dicho encuentro tuvo lugar en diciembre de 2019 en París en presencia de los líderes de Francia y Alemania. Zelenski rechazó en su momento la invitación a viajar a Moscú, al tiempo que tampoco vio con buenos ojos un posible encuentro en Budapest, debido a sus malas relaciones con el líder húngaro, Viktor Orbán.