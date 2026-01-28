Histórico acuerdo comercial entre India y la Unión Europea

La India y la Unión Europea cerraron el día de ayer un acuerdo comercial, descrito por ambas potencias como histórico, que unirá a la segunda y la cuarta economía del mundo en un mercado sin precedentes de 2.000 millones de consumidores, tras 18 años de negociaciones. “Europa y la India hacen historia hoy. Hemos cerrado el acuerdo más importante de todos. Hemos creado una zona de libre comercio para dos mil millones de personas, de la que ambas partes se beneficiarán”, expresó en sus redes Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.

El acuerdo prevé eliminar o reducir aranceles en el 96,6% de las exportaciones de bienes de la Unión Europea, una apertura que ahorrará a las empresas europeas unos 4.000 millones de euros anuales en aranceles y permitirá duplicar las exportaciones de bienes hacia el gigante asiático para el año 2032. Von der Leyen añadió que este entendimiento “es solo el comienzo” y aseguró que la Unión Europea y la India reforzarán aún más su relación estratégica en los próximos años. Por su parte, el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, celebró el cierre del acuerdo y lo definió como el mayor tratado de libre comercio alcanzado hasta la fecha, al subrayar que es el resultado de más de una década de trabajo y de un año de intensas negociaciones: “Tras un año de compromiso incansable y más de una década de preparación, hemos logrado el mayor acuerdo de libre comercio de la historia. Bajamos aranceles y abrimos oportunidades, demostrando que el comercio de beneficio mutuo es posible y que una asociación genuina siempre merece el esfuerzo”.

“La gente en todo el mundo está hablando de este acuerdo como la madre de todos los acuerdos”, indicó por su parte el primer ministro indio, Narendra Modi. La Unión Europea ha puesto sus ojos en India, el país más poblado del mundo, como un mercado importante para el futuro. Nueva Delhi considera al bloque europeo como una fuente importante de tecnología e inversión muy necesarias para mejorar rápidamente su infraestructura y crear millones de nuevos empleos.