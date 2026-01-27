Delcy Rodríguez: “Basta de las órdenes de Washington”

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, defendió el diálogo anunciado por su administración como una forma de resolver las “divergencias y conflictos internos”, rechazando las “órdenes” de Washington sobre políticos en su país. “Es importante que abramos los espacios para la divergencia democrática, pero que sea la política con P mayúscula y con V de Venezuela. Ya basta de las órdenes de Washington sobre políticos en Venezuela, que sea la política venezolana quien resuelva nuestras divergencias y nuestros conflictos internos”, declaró Rodríguez. Asimismo, afirmó que es “bienvenida la discusión con respeto” con las personas que “piensen distinto”, pero agregó que “quienes busquen el daño y el mal deben ser rechazados y separados de la vida nacional”. “Le ha costado muy caro a esta república tener que encarar las consecuencias del fascismo, del extremismo en nuestro país. Quienes se atrevieron a ir a los Estados Unidos a dar las gracias por el bombardeo contra nuestro pueblo no merecen la dignidad de este país ni su gentilicio”, afirmó.

La gestión de Rodríguez avanza bajo presión del presidente Donald Trump, con quien suscribió acuerdos energéticos, accediendo además a la liberación de detenidos por razones políticas. Así, más de 100 presos políticos fueron excarcelados el último domingo.

Días atrás, la política había comentado durante la instalación del Programa para la convivencia y la paz: “Quiero exhortar al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, a que llame inmediatamente al encuentro con todos los sectores políticos del país”. Sobre este punto, explicó que la idea es hacer un plan de “100 días” que tendrá como primera tarea el “mapeo de la violencia y el odio político, económico y social en Venezuela”. Además, estará integrado por varios funcionarios del país, así como por empresarios y académicos.