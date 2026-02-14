Murieron tres personas en los Alpes franceses por una avalancha de nieve

Tres personas fallecieron ayer en la estación de esquí de Val d'Isère, en el sureste de Francia, víctimas de una avalancha de nieve que se produjo cuando esquiaban en una zona fuera de pista, informaron las autoridades locales.

La avalancha arrastró a un grupo de cinco esquiadores, que iban equipados (radiotransmisor de avalanchas, pala y sonda) y acompañados por un profesional, según precisó el Ayuntamiento de Val d'Isère.

De acuerdo con la CRS Alpes, que es la unidad especializada de la Policía Nacional francesa dedicada al rescate, los esquiadores fueron arrastrados por avalanchas en cascada, un fenómeno especialmente peligroso que puede desencadenar varios desprendimientos sucesivos en una misma ladera.

El paso de la tormenta Nils el jueves en Francia causó fuertes caídas de nieve, según el organismo de meteorología francesa Météo France. Frente al riesgo, varias estaciones de los Alpes franceses tomaron la decisión de cerrar entera o parcialmente sus zonas esquiables el pasado jueves.

Sin embargo, ayer el nivel de riesgo de avalanchas seguía siendo "fuerte" (4 de 5) en una gran mayoría de los macizos alpinos.

Según la Prefectura de Altos Alpes, 22 personas han muerto en avalanchas en Francia desde el inicio de la temporada, con un fin de semana especialmente trágico el 10 y 11 de enero, cuando se registraron seis fallecidos.