Irán amenaza con represalias militares contra Estados Unidos

Las tensiones entre Teherán y Washington volvieron a escalar tras las declaraciones del comandante de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria iraní, Majid Mousavi, quien aseguró que Estados Unidos recibirá una respuesta en el terreno.

En paralelo, Esmail Kowsari, exgeneral y actual parlamentario, señaló a las bases norteamericanas en Medio Oriente como blancos de una eventual represalia. La advertencia llegó poco después de que Donald Trump anunciara el envío de una armada hacia Irán, aunque dijo esperar no tener que utilizarla.