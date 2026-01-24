El papa León XIV advirtió por la inteligencia artificial

En el marco de su primer mensaje por la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, el papa León XIV planteó una advertencia contundente sobre el rol creciente de la inteligencia artificial (IA) y su impacto en la vida de las personas.

El líder de la Iglesia Católica describió a esta tecnología como un nuevo “oráculo” contemporáneo, capaz de condicionar la autonomía del pensamiento humano y degradar la calidad del debate democrático.

“Son sobre todo los chatbots basados en grandes modelos de lenguaje”, como ChatGPT o Gemini, “los que resultan especialmente eficaces en la persuasión oculta”, resaltó.

León XIV aclaró que la revolución digital no debe ser frenada, pero sí necesita ser orientada con urgencia. Señaló que la creatividad humana “corre el riesgo de ser desmantelada” frente a la producción masiva de textos, música, imágenes y videos generados por máquinas, lo que podría empobrecer la expresión cultural y homogeneizar el pensamiento.

También denunció los “sistemas que venden una probabilidad estadística” -lo que hace la IA- "como conocimiento, ofreciéndonos como mucho aproximaciones".

A su vez, se mostró preocupado por el hecho de que “detrás de esta enorme fuerza invisible que nos afecta a todos, solo haya unas pocas empresas”.

Y completó: “El reto al que nos enfrentamos no es detener la innovación digital, sino gobernarla, ser conscientes de su carácter ambivalente”.

El mensaje se inscribe en un debate cada vez más central sobre el poder de las plataformas, el rol del Estado y los límites éticos y políticos de la inteligencia artificial, en un contexto global marcado por la aceleración tecnológica.