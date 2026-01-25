Casi diez mil vuelos cancelados por la tormenta invernal que azota gran parte de EE. UU.

Casi 10.000 vuelos programados para el fin de semana en Estados Unidos fueron cancelados debido a una fuerte tormenta que se espera cause estragos en gran parte del país, con la amenaza de cortar el suministro eléctrico por días y colapsar las principales carreteras.

Aproximadamente 140 millones de personas estaban bajo alerta por tormenta invernal desde Nuevo México hasta Nueva Inglaterra. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional advirtió de nevadas intensas generalizadas y de una franja de hielo catastrófico que se extiende desde el este de Texas hasta Carolina del Norte.

Los meteorólogos dicen que los daños, especialmente en las zonas afectadas por el hielo, podrían rivalizar con los causados por un huracán. En Texas, las autoridades difundieron imágenes de carreteras cubiertas de nieve y pidieron a la población evitar salir de sus casas. A su vez, en Mississippi, el hielo afectó a rutas y puentes en un tercio de los condados

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó ayer que aprobó “declaraciones de emergencia por las históricas tormentas invernales que se dirigen al gran estado de Carolina del Sur y a la Mancomunidad de Virginia. Con la ayuda de FEMA y de nuestros socios estatales, mantendremos a todos a salvo y nos aseguraremos de que ambos estados tengan el apoyo que necesitan”.

Durante la mañana de ater se reportaron más de 112.000 cortes de energía en todo el país, incluidos unos 55.000 en Texas, 13.700 en Luisiana y casi 11.800 en Nuevo México, según el sitio poweroutage.us.

La región del centro-norte de Estados Unidos experimentó sensaciones térmicas de hasta 40º Celsius negativos (-40º Fahrenheit), lo que significa que se pueden producir congelaciones en apenas 10 minutos. En Bismarck, Dakota del Norte, donde la sensación térmica era de -41º C (-41º F).

Ante la gravedad de la situación, más de una docena de estados declararon emergencias o pidieron a la población permanecer en sus hogares. Las autoridades activaron equipos de búsqueda y rescate. En tanto, advirtieron que la recuperación podría ser lenta incluso después de que el temporal se disipe.