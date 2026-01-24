Rusia busca que Ucrania abandone la región del Donbás

Antes del inicio del diálogo a tres bandas con Estados Unidos en Abu Dhabi, Rusia pidió que Ucrania abandone de manera instantánea la región del Donbás, ya que esta es una condición “muy importante” para lograr un acuerdo y arreglar el conflicto. “Las Fuerzas Armadas ucranianas deben abandonar el territorio del Donbás, deben ser retiradas de allí. Esto es una condición muy importante para el fin del conflicto”, sostuvo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.

El día de ayer equipos negociadores de Ucrania, Rusia y Estados Unidos han empezado en la capital de los Emiratos Árabes Unidos su primera reunión trilateral para buscar una salida negociada al conflicto desde el inicio de la guerra. La reunión, que se espera se prolongue hasta hoy, se da horas después de que los dos mediadores estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner, fueran recibidos el jueves en Moscú por el presidente ruso, Vladímir Putin.

Por lo pronto, el presidente ucraniano espera que sus emisarios y los de Rusia presenten las opciones que están dispuestas a aceptar y confía en que pueda llegarse a un acuerdo. La delegación ucraniana está compuesta, entre otros, por el jefe del grupo parlamentario del partido de Zelenski, David Arajamia; por el jefe de gabinete del presidente ucraniano, Kirilo Budánov; y por el secretario del Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania, Rustem Umérov.