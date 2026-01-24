Acuerdo entre Dinamarca y la OTAN para blindar el ártico

Dinamarca acordó con la OTAN reforzar la seguridad en el Ártico, tras semanas de presión por parte de Estados Unidos por anexarse Groenlandia, el territorio semiautónomo danés. “Estamos de acuerdo en que la OTAN debe aumentar su participación en el Ártico. La defensa y la seguridad en el Ártico son un asunto que compete a toda la alianza”, sostuvo la primera ministra danesa, Mette Frederiksen. La imagen del encuentro fue compartida en X por el líder de la OTAN, Mark Rutte, quien certificó que se reforzará “la cooperación para mejorar la disuasión y la defensa en el Ártico”.

Esta decisión se tomó dado que Europa no se fía de que Groenlandia esté exenta de un ataque estadounidense, como aseguró el presidente estadounidense Donald Trump en el Foro Económico Mundial en Davos. El jefe del Consejo Europeo, Antonio Costa, prometió después de la cumbre que el bloque “seguirá defendiendo sus intereses” y se protegerá “contra cualquier forma de coerción”, dado que “tiene el poder y las herramientas para hacerlo”. Asimismo, se aclaró que las maniobras del ejército danés en Groenlandia para reforzar la seguridad y la presencia militar en la isla ártica continuarán durante todo el año.

Varios países europeos como Francia, Alemania, Holanda, Bélgica y los nórdicos han enviado la última semana soldados a la isla del Ártico para participar en las maniobras Arctic Endurance, que suponen una continuación de las actividades militares iniciadas el año pasado. Copenhague dio la orden a sus soldados en Groenlandia de estar preparados para el combate en caso de un ataque estadounidense.

Vale recordar, que la pugna diplomática por Groenlandia se transformó en una guerra comercial, después de que Trump anunciara días atrás la imposición de un arancel del 10% a varios países europeos que se opusieran a sus deseos de adquirir Groenlandia, a lo que Europa reaccionó con el anuncio de un paquete de impuestos recíproco. De igual manera, ese escenario se desarticuló luego del acuerdo de aplazar ambas decisiones, al menos hasta mediados de febrero. “Las medidas permanecerán suspendidas, pero si las necesitamos en cualquier momento en el futuro, podrán levantarse”, indicaron.