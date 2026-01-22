Nuevo accidente ferroviario provoca una marcha de maquinistas en España

El sindicato español de maquinistas ferroviarios Semaf ha convocado una marcha en el sector para reclamar que se garantice la seguridad y fiabilidad de la red tras los recientes accidentes registrados, con numerosos fallecimientos, entre ellos los de tres maquinistas. Sumado a lo ocurrido en Adamuz, siendo éste el más trágico de las últimas décadas en el país con al menos 43 personas que perdieron la vida, hay que agregar lo de Barcelona, donde en la noche del martes un maquinista murió y 37 personas resultaron heridas. De esta manera, se va a exigir responsabilidad penal a las personas encargadas de garantizar la seguridad en la infraestructura ferroviaria y que la apertura del servicio en el ámbito de Cataluña no se realice sin las garantías de seguridad suficientes para la circulación. En este sentido, cuando no se disponga de dichas garantías se adaptará la marcha del tren a las condiciones reales de explotación de la infraestructura. También solicitarán que se aplique el mismo procedimiento en toda la red en situaciones similares a Cataluña por causas meteorológicas adversas. Todas ellas, medidas iniciales para corregir la situación de la red ferroviaria estatal.

A través de un comunicado, el sector precisó: “Todos los integrantes de Semaf estamos devastados y consideramos inadmisible esta situación de deterioro constante del ferrocarril”.