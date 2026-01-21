El Parlamento Europeo paraliza el acuerdo con el Mercosur y lo envía a la justicia

Después de décadas de negociaciones y la firma formal del acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercado Común del Sur (Mercosur), el Parlamento Europeo dio un paso inusual al suspender el proceso de ratificación del pacto y enviarlo al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) para que determine su conformidad con los tratados comunitarios.

La decisión, adoptada en una votación muy ajustada, por 334 votos a favor, 324 en contra y once abstenciones, con este resultado congela la aprobación definitiva del acuerdo y abre un prolongado período de discusión jurídica y política.

En la votación en la Eurocámara un estrecho número de legisladores apoyó la remisión del pacto al máximo tribunal del bloque, mientras que la oposición pidió avanzar con la ratificación para aprovechar el impulso político generado por la reciente firma del acuerdo.

La medida no invalida el tratado, pero sí impide que el Parlamento emita una decisión final hasta que el TJUE se pronuncie, un proceso que puede extenderse por meses o incluso años.