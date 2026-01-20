Pymes alertan por el impacto del pacto Mercosur-UE

El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, advirtió que el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea puede convertirse en un riesgo serio para la producción nacional si no se refuerza previamente la capacidad de las pequeñas y medianas empresas. Según el dirigente, sin un plan de competitividad claro, la apertura de mercados profundizará la crisis actual y provocará el cierre de dos de cada diez fábricas.

Rosato reclamó la conformación urgente de una mesa de trabajo que diseñe estrategias para que el sector pueda aprovechar el tratado en lugar de quedar expuesto a una avalancha de importaciones. El informe difundido por el Observatorio de Industriales Pymes Argentinos advierte que los países europeos impulsan políticas para exportar manufacturas y comprar materias primas, lo que amenaza el empleo local.

El titular del IPA sostuvo que, si Argentina no equilibra las condiciones de competencia, el acuerdo transformará al país en un terreno de disputa comercial entre potencias. Para evitarlo, pidió financiamiento y beneficios productivos que permitan alcanzar estándares internacionales. También alertó que la primarización de las exportaciones generará un déficit insostenible y que, sin medidas, Argentina será cliente de la Unión Europea en lugar de socio. Finalmente, subrayó la necesidad de reducir costos en dólares y establecer un plan económico que dé previsibilidad a las fábricas.